Mensagem de Chico Science em 'Da Lama ao Caos' permanece jovem após 30 anos

Essas referências estão reproduzidas no visual, nos sabores e aromas da sobremesa, como a própria chef explicou a Splash. "O concreto da cidade de São Paulo — sorvete cinza de gergelim preto —, o caranguejo que sai do mangue e vira gabiru. Gosto do título e achei que fazia sentido nesta sobremesa. O álbum também tinha a ver com as minhas pesquisas culinárias da época", explica.

A chef Helena Rizzo apresentou a sobremesa "Da Lama ao Caos" no programa 'Masterchef' Imagem: Carolina Vianna/Divulgação

O legado

O jornalista José Teles, responsável por registrar mais de quatro décadas da música e cultura pernambucana, lançou, em 2019, o livro "Da Lama ao Caos: que som é esse que vem de Pernambuco". A produção o levou a mergulhar nos bastidores do álbum, que ele avalia ainda não ser bem entendido pelo público.

O autor afirma que Chico deixou um legado de popularizar a cultura popular, algo que o Movimento Armorial se propôs a fazer. Esse movimento surgiu nos anos 1970 com o objetivo de criar uma arte autêntica, baseada nas artes populares. O escritor Ariano Suassuna foi um dos grande expoentes desse movimento.