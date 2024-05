Ator de filmes de terror é atropelado por ciclista e sofre várias fraturas

O acidente aconteceu em Raleigh, na Carolina do Norte. Moseley estava a caminho de uma convenção de filmes de terror, onde seria convidado especial.

O ator é conhecido principalmente por participar do clássico do terror "A Noite dos Mortos-Vivos". Além disso, Bill esteve em outras grandes franquias do terror, como "Halloween" e "O Massacre da Serra Elétrica".