Xande de Pilares fala da espera para a turnê cantando Caetano: 'Sem dormir'

Xande de Pilares dividiu o palco com Maria Bethânia, no domingo (26), no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro. Após sua participação, o sambista recebeu a reportagem de Splash no camarim para falar da experiência de cantar com a Abelha Rainha e a ansiedade para iniciar sua turnê "Xande Canta Caetano", que estreia no dia 2 de junho, na Concha Acústica, em Salvador. Assista à entrevista no player acima.

O que aconteceu

Xande não conseguiu fingir costume no Doce Maravilha. O sambista estava visivelmente nervoso ao lado de Maria Bethânia, o que potencializou ainda mais a emoção do show. A Splash, ele diz que não esperava um momento como esse na carreira.