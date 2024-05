Preta Gil diz que perdeu dois bebês de ex-marido: 'Tive que fazer cesárea'

Preta Gil, 49, contou que perdeu dois bebês do ex-marido, o diretor de cinema Rafael Dragaud. A cantora afirmou que precisou fazer cesárea.

O que aconteceu

No podcast Mil e Umas Tretas, a cantora foi questionada se teve vontade de ter um segundo filho. Ela é mãe de Francisco, 29, cantor da banda Gilsons, fruto do relacionamento com Otávio Muller, 58.

A cantora, então, afirmou que chegou a engravidar, mas perdeu os bebês. "Eu pensei, não, eu tentei. Eu perdi dois bebês depois que eu tive o Fran. Me separei do Otávio, casei com o Rafael e nós ficamos grávidos do primeiro bebê", disse ela.