'Pior casamento real que já fiz', diz fotógrafo sobre Harry e Meghan

O fotógrafo britânico Arthur Edwards, 83, acusou o príncipe Harry, 39, de 'atrapalhar' seu trabalho durante a cerimônia de casamento com a duquesa Meghan Markle, 42, em 2019.

O que aconteceu

Edwards fotografa eventos da Família Real desde 1977 e afirmou considerar o enlace de Harry e Meghan sua pior experiência nesse âmbito. "Posso dizer hoje: foi o pior casamento real que já fiz. Foi um dia miserável", declarou ele ao jornal The Sun.

Segundo o profissional, as exigências feitas pelo noivo dificultaram muito sua atuação na ocasião. "O Harry estava determinado a manter os jornais o mais distante possível [da Capeta de St. George, onde a cerimônia aconteceu]. Tudo foi feito com lentes longas. Eu tinha lentes de 800 milímetros para fotografar as chegadas dos convidados. Os fotógrafos que eles contrataram estavam a 1,5 metro. Foi simplesmente impossível!"