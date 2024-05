Nivea Stelmann diz estar 'afastada' de Samara Felippo, mas nega rivalidade

Nivea Stelmann e Samara Felippo atuaram juntas na Globo em tramas como "Chocolate com Pimenta". As duas fizeram amizade e Stelmann fez questão de destacar que não existiu rivalidade entre elas por espaço na TV, assim como não havia rivalidade com outras atrizes de sua época, a exemplo de Mariana Ximenes, Deborah Secco e Priscila Fantin.