Mariah Carey se apresenta em SP antes do Rock in Rio

Mariah Carey, 55, se apresentará em São Paulo no dia 20 de setembro.

A cantora anunciou um show no Allianz Parque. A apresentação acontece dois dias antes do show dela no Palco Sunset, do Rock in Rio.

Os ingressos vão de R$ 170 (cadeira superior, meia-entrada) a R$ 790 (pista premium, inteira). Cliente Santander tem acesso à pré-venda, no dia 4 de junho, a partir de 10h, além de 10% de desconto em ingressos inteiros. As vendas começam na próxima quinta-feira, dia 6 de junho, a partir de 12h. As vendas acontecem pelas bilheterias oficiais e pela Eventim.