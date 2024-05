Maitê Proença tenta vender apartamento milionário: 'Se quiserem, é aquele'

Maitê Proença, 66, lamentou por ainda não ter conseguido vender o seu apartamento de luxo por R$ 4,3 milhões, no Rio de Janeiro.

Está à venda ainda porque as pessoas querem pagar menos. Ele tem um valor. Se quiserem, é aquele , disse Maitê Proença em entrevista à revista Quem

O que aconteceu

Com 300 metros quadrados, o imóvel fica localizado no edifício Chopin, de frente para a praia de Copacabana e ao lado do hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio.