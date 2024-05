Isa Scherer sobre hipotirodisimo: 'Comecei a me sentir triste e cansada'

Na manhã de hoje, Isa Scherer falou sobre o diagnóstico de hipotiroidismo. Ela está em tratamento há um ano e afirma que, hoje, leva uma vida normal.

O que aconteceu

A chef explicou que teve hipertiroidismo antes, e depois passou a ter hipo: "Eu tenho hipotireoidismo desde o ano passado. Eu tive um tempo de hipertiroidismo e eu passava muito mal, ficava muito agitada. Do hiper, minha tiroide 'morreu' um pedaço, meus hormônios caíram muito, eu comecei a me sentir, triste, pra baixo, cansada e me toquei que poderia ser a tireoide. Aí virou hipo".

A influenciadora toma medicação e vive normalmente. "Só que é pouquinho, eu tomo puran todos os dias em jejum e espero 20 minutos para comer. E levo a vida normal, não sinto nada de diferente".