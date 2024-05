Dominação, suruba com 7: quem é a Musa das Olimpíadas eleita pela Playboy

Ela contou que muitos homens pedem inversão sexual em sessões de dominação. "Faço uso de cinta peniana, ajusto na minha cintura. Assumo o papel de ativo, e ele de passivo na relação. É o que mais me pedem, e eu acho bem gostoso."

Influencer diz ter recebido proposta superior a R$ 10 mil por sessão de dominação. "Nas redes, mandam muitas perguntas sobre como a mulherada pode abrir a mente do marido ou do namorado para introduzir brinquedos, ou conceitos da dominação. A mulherada é bem curiosa."

Ravena alega enfrentar preconceito. "A sociedade me vê como uma pessoa que não tem sentimentos. Às vezes, quem não entende do BDSM, da parte de dominação, acha que é uma coisa desrespeitosa, acha que é uma coisa agressiva. A galera me vê como uma bruxa, mas não é bem assim."

Ravena soma mais de 154 mil seguidores no Instagram. A influenciadora gosta de compartilhar fotos sensuais e registros de viagens internacionais.