Com Diogo Nogueira e mais: Zeca Pagodinho faz live solidária em prol do RS

Zeca Pagodinho realiza nesta segunda (27) uma live solidária em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O sambista receberá em sua casa, no Rio de Janeiro, nomes como Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Xande de Pilares.

Durante toda a transmissão, que será feita pelo canal do Zeca Pagodinho e pela CazéTV, haverá um QR Code disponível na tela para doações. As doações serão direcionadas diretamente para a CUFA (Central Única das Favelas) do Rio de Janeiro.