Ricky Hiraoka: Estamos sendo justos com Rafa Kalimann?

Após uma receber nota 0 da colunista Anna Luiza Santiago, de O Globo, por seu desempenho com a vilã Jéssica na novela 'Família É Tudo" e ser apontada em uma reportagem do Correio Braziliense como a causa da insatisfação de colegas que estariam irritados com sua dificuldade em decorar textos, Rafa Kalimann se tornou um dos principais assuntos das redes sociais nos últimos dias. Allan Souza Lima, namorado da ex-BBB, e Grace Gianoukas, colega de Rafa na novela das sete, saíram em sua defesa e até a própria Rafa Kalimann se pronunciou sobre as polêmicas envolvendo seu nome. No meio de tanto falatório, vale questionar: estamos sendo justos com Rafa Kalimann?

Críticas a atores novatos que estreiam em personagens de destaques em novelas globais estão longe de ser uma novidade. Talvez o exemplo mais memorável seja o de Ricardo Macchi, que, por mais que tenha se esforçado, não se livrou da fama de mau ator após debutar nas telinhas como o Cigano Igor em "Explode Coração" e a carreira como ator não deslanchou. Reynaldo Giannechini também teve um péssimo começo em "Laços de Família", mas soube se reinventar e mostrou que tinha talento, como o vigarista Anthony em Verdades Secretas.

Os comentários a respeito do desempenho de Rafa Kalimann em "Família É Tudo" são válidos. É claro que a ex-BBB ainda não é uma atriz madura e que não possui grandes recursos, mas já vimos outros atores padecerem dos mesmos problemas sem sofrerem um décimo da perseguição que Rafa Kalimann aguenta, como foi o caso de Fiuk em "A Força do Querer" ou de Letícia Birkheuer em "Belíssima". Essa enxurrada de críticas poderia ter sido evitada (ou ao menos amenizada) se a Globo tivesse lançado Rafa Kalimann com o mesmo cuidado que utilizou na estreia de Grazi Massafera como atriz, que iniciou com um pequeno papel em "Páginas da Vida" e só depois alçou voos maiores.