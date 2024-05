Reagiu a assalto: polícia dá detalhes sobre assassinato de Johnny Wactor

Grant Wactor, irmão do ator, revelou ao L.A. Times que Johnny só abordou os homens em torno do carro porque acreditava que ele estava sendo rebocado. "Parece que era o lugar errado, a hora errada", acrescentou Grant.

Carreira

Johnny começou sua carreira de ator em 2007 no famoso programa do canal Lifetime 'Army Wives', interpretando vários papéis. O currículo do artista ainda inclui atuações em 'Westworld', 'The OA', 'NCIS', 'Station 19', 'Mentes Criminosas' e 'Hollywood Girl'.

Muitos dos fãs de Johnny o lembrarão por seu tempo em 'General Hospital', em que interpretou Brando Corbin - casado com a viciada em drogas Sasha Corbin. Ele desempenhou esse papel de 2020 até seu personagem ser tirado do programa em 2022. Atualmente ele trabalhava temporariamente como bartender enquanto começava a se arriscar em projetos como roteirista.