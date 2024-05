Gusttavo Lima questiona fã fumando maconha em seu show: 'Não tem vergonha?'

Gusttavo Lima, 34, questionou um fã que estava fumando maconha em seu show. O cantor perguntou se ela não tinha vergonha na cara.

O que aconteceu

O sertanejo parou o show para perguntar sobre o uso de maconha de um fã perto do palco. "O maconheiro que está aí, na frente do povo. Você não tem vergonha na cara, não? Quem está fumando maconha aí? Não tem vergonha na cara, não?", questionou Gusttavo no microfone.

Entre um sorriso e outro, ele comentou que o fã não viu problema em fumar no meio da multidão. "No meio do povo... Vou te contar. Só acontece aqui", disse ele. "Imundou o palco inteiro. Agora, é o triplo que eu estou doido", continuou o sertanejo.