Flávia Alessandra revela por que ela e Otaviano não usam aliança: 'Despesa'

Flávia Alessandra, 49, explicou que ela e Otaviano Costa, 51, deixaram de usar alianças para evitar gastos porque o apresentador costumava perder o anel.

O que aconteceu

Alessandra e Costa substituíram as alianças por tatuagens de coroas que simbolizam o amor e o matrimônio entre eles. "A gente usou no início, mas temos que tirar quando vamos gravar. Ele sempre perdia e dava uma despesa neste início do casamento. Foram umas quatro alianças em não sei quanto tempo. Uma hora a gente falou: 'Quer saber, vamos deixar então a aliança. Vamos fazer uma tatuagem'. Foi quando a gente decidiu e tatuou uma coroazinha um para o outro", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

A atriz expliou que o sucesso para seu casamento é a leveza, o humor e a admiração que nutrem um pelo outro. "A gente brinca que o nosso relacionamento foi humor à primeira vista. Mas, além da leveza, eu acho que precisa ter um item, que é admiração. Ambos os lados precisam admirar o outro em vários setores, profissionalmente, como pai, como amigo".