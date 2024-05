Ex-atriz de pegadinhas se casará em cerimônia nudista: 'Todos pelados'

Ela conta como conheceu o noivo. "Conheci o Máximo gravando uma cena e rolou uma química. Ele se apaixonou de cara, me pediu em casamento e agora vamos viver juntos. Existe amor, carinho, respeito. Mas nosso estilo de vida é liberal".

Luiza diz que a relação seguirá aberta e que tanto ela quanto Máximo vão gravar com outras pessoas. "Tanto que eu chamei 15 amigas para a despedida de solteiro dele. Foi uma loucura. Ele também me libera, prometeu minha despedida com 10 homens. Vai ser um recorde."

A cerimônia terá uma mansão com vários cenários para gravações, um jantar de gala e uma balada all inclusive. Serão 300 convidados, quase todos do meio adulto.

A festa será restrita e secreta. Um QR Code com o endereço será enviado horas antes para todos os convidados.