Dayane Bezerra lamenta mudanças após emagrecimento por Ozempic: 'Feia'

Em conversa com os seguidores do Instagram, Dayane Bezerra comenta mudanças de seu corpo após usar Ozempic para emagrecer.

O que aconteceu

A advogada foi ao médico iniciar os preparativos para colocar silicone nos glúteos após o emagrecimento severo. No entanto, ela foi informada que não poderia realizar o procedimento, porque os músculos da região estão atrofiados.

A influencer surgiu aos prantos nos stories: "Fui no médico agora, que eu queria pôr silicone na bunda e passar o Renuvion (tratamento de flacidez de pele) porque emagreci muito. O médico disse que minha bunda atrofiou. Vocês acreditam em uma coisa dessas? Ele já me conhece, conhecia meu corpo, e me perguntou o que está acontecendo comigo", lamentou.