Claudia Ohana faz reflexão sobre idade: 'Dias com 30 e dias que tenho 18'

Na manhã de hoje, Claudia Ohana, 61, compartilhou um vídeo dançando e fez uma reflexão sobre a idade.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz aparece dançando, usando uma calça jeans, camisa branca e boné e afirma que se sente bem aos 60 anos. "As pessoas me perguntam como eu me sinto aos 60 anos. Eu respondo: muito bem, obrigada!".

A artista acrescentou que tem diferentes idades. "Na verdade às vezes eu me sinto com mais... Uns 80 anos. Mas tem dias que eu estou com 30 e tem horas que eu tenho 18. Tudo depende do meu estado de espírito. Bora começar a semana bem, independente da idade você esteja hoje".