Norueguesa Aurora passa por São Paulo em novembro para show único no Brasil

A cantora norueguesa Aurora fará apresentação única, em São Paulo, no dia 16 de novembro, no Espaço Unimed. O show é resultado de uma viagem espiritual de Aurora pela América do Sul

A apresentação é baseada na atmosfera mágica de "What Happens to the Heart?", disco de Aurora que será lançado no dia 7 de junho. O álbum é descrito pela artista como o seu projeto "mais pessoal e catártico". Lideranças ativistas do Brasil, além da Colômbia e da Argentina, proporcionaram à cantora um despertar sobre o poder da intuição, após uma viagem que ela fez pelos países sul-americanos.

Em abril de 2022, quando a norueguesa leu uma carta que mudou sua vida — co-escrita por ativistas indígenas, com o título 'Nós Somos a Terra' —, que clamava por uma resposta coletiva ao aquecimento global para "curar a terra". Foi assim que Aurora passou a estudar uma maneira de como seus shows e suas músicas poderiam ajudar a humanidade.