Após ser chamada de brega, Bia Miranda debocha: 'Roupa de R$ 21 mil'

Bia Miranda, 20, rebateu o comentário de um internauta que a chamou de brega em uma foto no Instagram.

O que aconteceu

Grávida do seu primeiro filho, a ex-Fazenda debochou do comentário ao expor os gastos com os seus looks. "Ela comentou assim 'que adianta ter dinheiro e ser brega com essa roupa?' A roupa da Dolce & Gabbana que custa R$ 21 mil junto com o tênis de R$ 8 mil e o cordão de R$ 5 mil. Se isso é ser brega, meu amor, quero ser brega pro resto da minha vida"

Bia Miranda deixou claro que nunca se interessou por grifes. "Nunca liguei de usar roupa de marca, não é uma coisa que vai me fazer não, só que ela reclamou de uma roupa de marca que custa caro pra caraca, que é lindo. Às vezes a pessoa tem inveja e é melhor ficar caladinha porque senão vai passar vergonha."