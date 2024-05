Kayky Brito atualiza estado de saúde: 'Melhor a cada dia'

No início de maio, o ator respondeu ao motorista Diones da Silva, que o atropelou e o socorreu: "Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro. Tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu. Obrigado, Diogenes."

O motorista falou sobre a emoção em ver Kayky retomar suas atividades: "Muito me emociona ver você assim. Feliz por você estar vivo por um milagre de Deus. Mas ao mesmo tempo triste, com o coração partido, por ter sido eu mesmo que, sem culpa, te causei isso. Você está sempre em minhas orações."