Fiuk explica fala sobre suruba: 'Desculpa decepcionar, mas sou hétero'

Fiuk, 33, se explicou após confundir os espectadores do videocast "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

O que aconteceu

O cantor disse que já fez "zoeiras" com "amigos e amigas ao mesmo tempo". "Falei nesse corte que eu estava com uns amigos e amigas e tal, e a gente brincava um pouco aqui e um pouco ali".

Ele explicou que não ficou com nenhum homem, só com mulheres. "Deixa eu traduzir isso: não necessariamente, você sendo um homem, você está com um amigo seu pegando outras meninas, você precisa pegar o seu amiguinho. E vice-versa".