Doce Maravilha começa sob chuva, no Rio; evento vai reembolsar quem não for

O festival Doce Maravilha, dedicado à música brasileira, abriu os portões, neste domingo (26), seu segundo dia, sob chuva moderada, no Jockey Club, no Rio. Já há formação de poças nas áreas comuns, mas a organização afirma que evento foi preparado para o cenário, com diversos espaços cobertos e piso apropriado.

Áreas do festival Doce Maravilha estão com poças na tarde deste domingo (26), no Jockey Club, no Rio Imagem: Gabriel Dias/UOL

Depois do susto que a produção teve no ano passado, quando a chuva causou vários problemas, a página oficial do evento emitiu nota informando que, quem não quiser comparecer, poderá pedir reembolso do valor do ingresso.