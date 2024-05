Helio de La Peña: contra racismo dentro da escola, expulsão é insuficiente

Talvez no primeiro momento a solução seja não reencontrá-las no recreio. Mas será essa a saída? Nós, enquanto sociedade, não ganhamos nada com a simples transferência dessas garotas para um outro colégio.

Sem letramento racial, a chance de reincidência é grande. O colégio tem que assumir o seu papel de educador e estar vigilante para que casos assim não voltem a acontecer. Mas não tão vigilante quanto um guardinha que me parou numa blitz uns anos atrás.

Eu estava dirigindo o meu carro e o guardinha mandou encostar. De onde ele estava ele gritou: "Ô negão, tu não acha que tá muito preto para dirigir esse carrão?".

Porra, ou eu trocava de carro ou eu trocava de cor.

Aí o guardinha foi chegando, eu fui entregar o documento pra ele, ele falou: "Peraí, você é o De La Peña, do Casseta e Planeta?

Eu falei: "Sou eu mesmo".