Humberto Gessinger emociona público e fala do Sul em show no Somos Rock

Humberto Gessinger entrou no palco do Somos Rock, na noite de sábado (25), em São Paulo, e mostrou que o fato de não ser paulista não faz diferença quando o assunto é fazer show por aqui. Mesmo com frio que já caía às 21h, o Anhembi se empolgou, cantou e dançou junto com o vocalista do Engenheiros do Hawaii.

O que aconteceu

Em sucessos, Humberto tocou conhecidos hits da banda e também de sua carreira solo. "Piano bar", "3 por 4 ","Infinita Highway ", "O preço"," Refrão de bolero", "Dom Quixote", "Eu que não amo você" e muitas outras.

O músico gaúcho também aproveitou para tocar músicas de seu novo álbum "Quatro cantos de um mundo redondo."