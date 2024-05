Splash visita mostra de Salvador Dali em SP com ex-assistente do pintor

Ele era uma pessoa próxima, muito educada, não tinha nada a ver com o personagem que criou. O personagem era para as câmeras, para os jornalistas, mas na intimidade ele era muito distinto. Montse Aguer, que também foi assistente do pintor

Montse Aguer, diretora dos Museus Dalí, na Espanha Imagem: Marcos Anjos/Divulgação

A exposição apresenta as pinturas icônicas de Salvador Dalí em ordem cronológica e as contextualiza com as décadas do século XX através de áudio-guia. Em outra seção da mostra, vídeos apresentam as incursões do multiartista no cinema, teatro, performance, joalheria, publicidade e ilustrações para livros. Dalí fez parcerias com os cineastas Luis Buñuel e Alfred Hitchcock, criou uma coleção de joias surrealistas e ilustrou com desenhos e gravuras o clássico espanhol "Dom Quixote de la Mancha", de Miguel de Cervantes, em várias edições diferentes.

Exposição 'Desafio Salvador Dalí', em São Paulo Imagem: Lu Aith/Fundación Gala-Salvador Dalí/Divulgação

E na saída da exposição, a diversão é garantida com tecnologias que permitem interagir com algumas das figuras que povoam o universo surreal de Dalí, observar reproduções de pinturas com óculos 3D e ainda cair de cabeça em uma viagem em realidade virtual que revela detalhes de algumas obras que passaram despercebidas inclusive para especialistas na obra do pintor.

E, finalmente, como disse Salvador Dalí: "Um dia terá que ser admitido oficialmente que o que batizamos de realidade é uma ilusão até maior do que o mundo dos sonhos".