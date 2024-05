Casais de fãs dos Raimundos contam histórias de como o som da banda os uniu

Os dois também são fãs dos Detonautas e aproveitaram que o Raimundos, sua banda favorita, vai tocar para também assistir aos cariocas.

Quem também ganhou um amor graças aos Raimundos foi Suzani Lopes, 35, que contou ao Splash ter conhecido um marido em 2010, no camarim dos Raimundos.

"Estávamos em um show do Casebre, em São Paulo, e ele viu minhas tatuagens do Mamonas Assassinas, então começamos a conversar. Nós temos os mesmos gostos musicais, nos casamos e hoje temos dois filhos ", conta Suzani.

Suzani Lopes, 35, conheceu o marido no camarim de um show dos Raimundos em 2010 Imagem: Fernanda Talarico/UOL

A banda faz tão parte da vida dos dois que até mesmo o Digão, vocalista dos Raimundos, já postou uma foto com um dos filhos do casal no seu Instagram.

No entanto, hoje Suzane está sozinha no show, pois o marido, que também é músico, está se apresentando. "É o primeiro show dos Raimundos que venham sem ele ", lamenta.