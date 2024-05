Vinigram dá bronca por urina no chão do banheiro: 'Constrangedor'

Vinigram reuniu os homens da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record) e deu uma chamada de atenção sobre a sujeira do banheiro. O cantor disse que ficava constrangido de ver urina dos colegas no vaso sanitário e no chão e reforçou a necessidade da limpeza após o uso.

O que aconteceu

O participante criticou a higiene na casa: "A gente precisa entrar aqui em um nível de higiene masculina, principalmente, porque a gente vive com outras mulheres. Essas meninas sentam para fazer xixi e é constrangedor... obviamente, como todos nós, às vezes acorda de manhã, aí mija fora. Cara, é simples, é pegar o papel, passar ma privada e no chão, porque também fica no chão. É nojento, constrangedor e anti-higiênico. Não quis nem falar isso na frente delas para não ficar tumultuando".