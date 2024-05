De Albú não é prioridade de ninguém, diz Hideo; Vinigram pede Geni na Zona

Hideo explicou sua escolha, e disse para outros jogadores que De Albú não é próximo de ninguém no jogo. "De Albú, eles colocam lá embaixo como prioridade. Ele não é prioridade de ninguém aqui", afirmou.

Vinigram, por sua vez, conversou com Lizi sobre os próximos alvos e citou Dona Geni. "Imagina […] De Albú ou Hideo ganha [a Prova da Virada], volta e puxa [Dona] Geni", especulou. "Vou falar isso para eles de manhã, sério".

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: O que achou de Hideo e de Albú como novos Donos? Amei, pode funcionar bem! Gosto do Hideo, mas não queria o Lucas de Albú... Gosto do Lucas de Albú, mas não queria o Hideo Detestei, preferia outros Donos!

