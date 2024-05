Anitta participa como jurada no reality RuPaul's Drag Race: All Stars

Anitta, 31, está com a agenda lotada nos últimos dias. Após estrear a nova turnê "The Baile Funk Experience", a cantora participou como jurada do reality show RuPaul's Drag Race: All Stars 9 nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A cantora esteve na bancada ao lado de RuPaul, Michelle Visage e do estilista Carson Kressley. Durante o episódio, a carioca avaliou as performances das drag queens.

A cantora participou do terceiro episódio do reality, que já está disponível no Paramount+. O perfil postou a foto da cantora e disse: "Do Rio para Hollywood! Superstar Anitta se juntou aos nossos juízes em um novo All Stars 9".