Saudades de 'Carrossel'? Veja como estão hoje os elencos das duas versões

A atriz brasileira, de 43 anos, já tinha uma carreira na TV quando deu vida à personagem. Anos depois, migrou para a Globo e conquistou papéis em "Alto Astral" (2014) e "Malhação: Toda Forma de Amar" (2019).

Também atuou em diversos filmes e hoje se dedica à literatura e ao cinema infantil, com o filme "A Espera de Liz" e o livro "Para Onde Foi meu Coração?", lançados em 2022.

Stefany Vaz (Carmem)

Imagem: Divulgação/SBT/Reprodução/Instagram

A atriz e cantora que interpretou Carmem, aos 9 anos de idade, seguiu carreira na TV, no cinema e no teatro. Em 2015, gravou um disco com a banda "4Joy", formada com seus colegas do elenco de Carrossel. Hoje, aos 20, é influencer com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.