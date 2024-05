Kate Hudson diz que ficou um ano sem namorar por recomendação de analista

Restrições: "Eu podia conversar [com homens], mas não podia dar o meu telefone. Então, tipo, eles perguntavam, 'posso pegar seu número?'. E eu, tipo, 'sabe, não, ainda não'".

Kate é mãe de Ryder, 20, Bingham, 12 e Rani, 5. O primogênito é fruto do relacionamento da atriz com o músico Chris Robinson, vocalista do conjunto The Black Crowes.

O filho do meio nasceu do namoro dela com o músico Matt Bellamy, do conjunto Muse.

A caçula é do atual noivado dela, com o músico Danny Fujikawa.

Na entrevista ao podcast, Hudson celebrou o período sabático: "Me permitiu ver as coisas com muito mais clareza".

Liberação médica: "Um ano depois, ele [o terapeuta] falou, 'ok, acho que você já pode voltar a flertar. E eu, 'como assim? Posso flertar?'. E ele, 'sim!'. Aí, 'como assim? Como faço isso? Eu esqueci'".