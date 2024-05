Diogo Defante faz chá revelação para mostrar resultado de cirurgia no olho

Diogo Defante surpreendeu os fãs ao fazer uma live de "chá revelação" para mostrar o resultado da cirurgia no olho esquerdo.

O que aconteceu

Defante iniciou a live em seu canal no YouTube às 14h desta quinta-feira (23). Na transmissão, ele aparece sentado em uma cadeira, enquanto o olho operado está tapado por mil papéis numerados, que são retirados aos poucos por um garçom que interage com o artista e dá comida na boca dele.

Chá revelação viralizou nas redes sociais. O nome do humorista se tornou um dos mais repercutidos no X na tarde de hoje e ele segue com a live, horas depois de ter iniciado. Até a publicação desta matéria, às 19h12, o humorista permanece sentado em um sofá até atingir a meta estabelecida para enfim compartilhar o resultado da intervenção.