Dani Calabresa detalha cena de sexo com Fábio Porchat: 'Nem me depilei'

Dani Calabresa, 42, revelou como foram os bastidores das cenas de sexo com Fábio Porchat, 40, no filme "O Palestrante" (2022).

O que aconteceu

Calabresa disse não ter se atentado ao roteiro, por esse motivo foi pega de surpresa pela gravação das cenas íntimas e nem conseguiu se depilar. "Era uma comédia romântica leve e no roteiro tinha escrito 'eles ficam'. No dia dessa cena chega o diretor e fala: 'vamos pensar na posição que vocês vão fazer' e eu perguntei 'como assim?' e ele explicou que seria a cena de sexo. Eu nem me depilei para a diária", declarou em entrevista ao influenciador Gabb.

A humorista brincou que precisou usar um tapa-sexo "velho" e classificou o episódio como uma "humilhação". "Eu cheguei e fiquei na frente dele e o diretor falava, 'tá dando para ver'. A menina da produção me trouxe um tapa-sexo que era uma humilhação, tipo um elástico de cabelo que não presta mais… Foi horrível fazer".