Cristina e Débora armam arapuca e Rafael faz Serena chorar com fala cruel

No capítulo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (24), Serena fica com vergonha de jantar à mesa com Rafael, pois não sabe usar os talheres. Felipe come o frango com a mão para não constranger Serena.

Rafael faz o mesmo. Serena fica satisfeita e come também. Felipe diz a Rafael que o apoiará se ele ficar com Serena. Agnes fica indignada ao saber que Rafael se convenceu de que Serena é Luna.

Cristina conta para Vera que Rafael está apaixonado por Serena e pede que ela o ajude a voltar à razão. Crispim cai na trolagem de Mirna, que tenta lhe dar palmadas, mas Mirna pede ajuda e o policial Arthur a socorre.