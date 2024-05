Caio Blat comenta beijo de Luisa Arraes em cantor: 'Parte do nosso acordo'

Caio Blat, 43, comentou sobre o flagra da esposa Luisa Arraes, 30, beijando o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, em entrevista ao Extra.

O que aconteceu

O ator falou que sabia do encontro da esposa com o cantor. "É uma falta de respeito com um momento de lazer da pessoa. Eu sabia exatamente onde ela estava, com quem ela estava, faz parte do nosso acordo. Estamos juntos há sete anos e queremos continuar juntos por muito tempo ainda"

Caio Blat deu sua opinião sobre a monogamia. "Eu sou um cara muito reservado na minha intimidade. Mas acho que a monogamia traz muito do patriarcado. Tem uma coisa antiga, de posse."