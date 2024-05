Cachorro Grande convida Samuel Rosa e Lucas Silveira para ajudar gaúchos

O vocalista Beto Bruno conta que o local onde seria o show está alagado. "Está tudo assim. Um amigo nosso, que é roadie e trabalhou com a gente um tempão, mora em Bairro Mathias Velho, em Canoas, e a coisa ficou feia para a casinha dele. Não quis sair antes, porque tinha muito equipamento, num pequeno estúdio, e a água invadiu completamente. Ele teve que subir no telhado, só com o celular enfiado num saco plástico dentro do bolso, e então sair nadando."

Beto afirma que começou a se sentir mal acompanhando tudo de sua casa em São Paulo. "Você tenta ficar tranquilo, mas é uma tranquilidade azeda, sabe? Vendo o centro de Porto Alegre debaixo de lama, pensei que todo mundo perdeu suas coisas, pobres ou ricos. Mas o rico consegue se levantar. E quantos não vão conseguir?"

Há dez dias, noite de domingo, ele recebeu um telefonema do guitarrista da Cachorro Grande, Marcelo Gross. A proposta foi direta: se eles tinham tudo pronto para um show no Festival Turá, por que não fazer uma noite em São Paulo e mandar grana para a galera do sul? No dia seguinte, o vocalista já estava correndo atrás da produção, e falou com um grande e antigo parceiro, Fabricio Nobre, com longa carreira de selos musicais e festivais e hoje um dos proprietários da casa noturna Cine Joia.

A banda gaúcha Cachorro Grande Imagem: Divulgação

"Temos uma parceria longa", conta Beto. "Lançamos nossos últimos discos lá. Ele foi fantástico ao ouvir a proposta. Havia um show marcado no local para essa noite, mas ele conseguiu transferir, educadamente, e a gente virou toda a produção bem rápido. A equipe da casa vai trabalhar sem receber nada, todo o dinheiro vai para as vítimas do Sul." Os ingressos podem ser trocados por doações que vão de R$ 30 a R$ 100. "Se o Fabricio não tivesse abraçado a causa, não iria rolar. Palmas para ele. E eu estou me sentindo um pouco mais aliviado por ajudar de alguma maneira quem está precisando."

Na definição de Beto, a Cachorro Grande está ajudando com o que sabe fazer: música diante de uma plateia. "É melhor do que ficar aqui em casa chorando. Às vezes chorando de tristeza e às vezes chorando de raiva. A raiva desse negacionismo ambiental. Que absurdo uma coisa dessas! Agora, depois do que aconteceu, temos uma prova de onde isso pode chegar, infelizmente."