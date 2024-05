Hickmann: justiça mantém medida protetiva contra ex por prazo indefinido

Medida protetiva

Ana Hickmann registrou boletim por violência doméstica no início de novembro de 2023. Na ocasião, ela escolheu não pedir medida protetiva contra o então marido, mas depois, mudou de ideia.

A apresentadora relatou à Polícia Civil que o executivo a pressionou contra a parede, ameaçou dar uma "cabeçada" e teve o braço pressionado em uma porta de correr. O relato foi confirmado por Correa, no dia 13 de novembro, em entrevista exclusiva à reportagem de Splash. Entretanto, ele negou que tenha dado cabeçada na mulher.

No boletim de ocorrência, Ana Hickmann contou que estava na cozinha, conversando com o filho, Alexandre, 10, e que o marido não gostou do conteúdo da conversa. Neste momento, os dois teriam aumentado o tom de voz e assustado a criança, que chegou a pedir para que os pais parassem de discutir.