Tiros, perseguição, gravação em favela: as difíceis cenas de ação de 'Dom'

É uma sequência muito grande e num dado momento da temporada a gente sempre ia para ela. Foram, sempre, as últimas cenas a serem filmadas por conta toda a complexidade de fechar um túnel durante horas. E a gente tinha responsabilidade da continuidade dela, montando pedaços, mas com uma distância de anos entre cada filmagem.

Gabriel Leone

Outra cena difícil de ser gravada foi uma invasão policial na Rocinha atrás de Dom, contam os diretores. Para realizá-la, foi preciso um trabalho de pós-produção — afinal, tem muito tiro, figurantes e até um helicóptero. "A gente começou filmando na Rocinha e depois terminou em outras duas comunidades. É bem complexo filmar porque tem muita figuração, muita gente que você não pode mostrar e uma complexidade geográfica", assegura Teijido.

Tolezani afirma que as cenas de ação são complexas porque os atores tem menos controle do que está acontecendo. Na série, o Victor aparece em flashbacks na Amazonia colombiana — que foi gravada, na verdade, no Alto da Boa Vista, no Rio. "Tem cena com helicóptero. É um agravante de complexidade. Para você levantá-lo, demanda uma autorização cada vez. Se você não estiver pronto na hora da autorização, a cena cai. O Victor tem flashbacks cheios de ação."

Gabriel Leone e Flávio Tolezani em cena da terceira temporada de 'Dom' Imagem: Laura Campanella

'Tragédia e momentos emocionantes'

Apesar do fim trágico, Gabriel Leone enfatiza que a temporada também é repleta de momentos que emocionam. "Por ser baseado em fatos reais, o desfecho já está anunciado desde sempre. A gente tá contando como as coisas se desenrolaram até chegar nessa tragédia. Ao mesmo tempo em que a temporada é mais urgente e intensa que nunca, ela tem um caráter de amadurecimento do Pedro, um espelhamento dele com o pai. Pedro vira pai e começa a entender o Victor de alguma forma."