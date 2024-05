Sasha e João Lucas comemoram três anos de casamento: 'Amor da minha vida'

Na terça-feira (22), Sasha Meneghel e João Lucas comemoram três anos de casamento e o cantor fez uma postagem no Instagram para celebrar a data.

O que aconteceu

João escreveu uma declaração de amor para a esposa nas redes sociais. "Três anos casado com você. minha melhor amiga, o amor da minha vida. Eu confesso que sempre tive medo de não amar alguém como eu idealizava ser o ideal pra viver para sempre com essa pessoa, mas o que eu sinto por você é tão maior do que o 'ideal' que eu imaginava ser inalcançável. Nem todas as músicas que eu fizer, serão capazes de descrever", iniciou ele.

O famoso garante que esses foram os melhores anos de sua vida. "Esses foram os melhores três anos da minha vida, foram três anos olhando pra você e pensando: 'Caraca, eu sou casado com a pessoa que eu mais amo nessa terra'. Que bom que nessa vida, curta e cheia de desafios a gente se encontrou tão cedo, cedo o suficiente pra aproveitar cada fase ao seu lado, e no tempo certo de estarmos prontos um para o outro", disse.