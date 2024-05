Fã de Ivete vai à Justiça após ser 'esmagada' em bloco da cantora

Outras pessoas foram agredidas pelos cordeiros [profissionais que seguram as cordas que cercam os trios elétricos]. Algumas foram empurradas, caindo de joelhos no chão, ficando com hematomas e arroxeados. O mesmo que aconteceu com a autora. Trecho da ação

Defesa pede uma indenização de R$ 50 mil por danos morais e R$ 2,9 mil por gastos com ingressos e hospedagem. A informação foi divulgada primeiro pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada pela reportagem de Splash.

Procurados pela reportagem, os advogados da fã e da cantora não retornaram até o momento. A assessoria de imprensa da artista também não retornou. O espaço segue aberto.