Filha de Milionário, da dupla com José Rico, informa estado do pai após AVC

De acordo com ela, o cantor recebe atenção redobrada por mais alguns dias. "Fica em observação até quinta-feira (23) na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ainda. Está conversando".

Ao sair do hospital nesta terça-feira (21), ela afirmou que o pai estava lúcido. "Eu saí do hospital agora de pouco, conversei bastante com ele. Está querendo ir embora. Ele é muito forte, a saúde dele é muito boa e vai passar mais essa e logo ele está cantando para vocês".

Ela ainda acrescentou: "Cantou no quarto com a gente, ele está ativo, vai no banheiro sozinho. É esperar essas horas do médico".