Ex-empresário do RBD se pronuncia após ser acusado de desviar dinheiro

Guillermo Rosas, ex-empresário do RBD, se pronunciou pela primeira vez, na noite de ontem, sobre as acusações de que teria desviado dinheiro da turnê do grupo de 2023.

O que aconteceu

Em uma nota à revista People Espanha, Rosas negou as acusações de que teria desviado dinheiro da Soy Rebelde Tour.

Inocente: "Em nenhum momento, a T6H Entertainment [sua empresa], nem Guillermo Rosas, nem qualquer funcionário da empresa desviou ou fez uso ilícito de qualquer tipo de dinheiro da Soy Rebelde Tour. Também não participou de nenhum tipo de desvio de qualquer espécie, como sugeriram alguns meios de comunicação".