Ex-baixista da banda Train é encontrado morto após cair no banheiro

Charlie Colin, ex-baixista da banda americana Train, foi encontrado morto aos 58 anos após escorregar e cair no banheiro.

O que aconteceu

O músico estava cuidando da casa de um amigo em Bruxelas, na Bélgica, e seu corpo só foi encontrado há cinco dias, quando o amigo em questão voltou de viagem. Colin teria escorregado e caído no banheiro enquanto tomava banho. Não se sabe a data exata em que ele morreu. As informações são do TMZ.

Colin morava em Bruxelas, onde dava aulas de música e estava trabalhando na trilha sonora de um filme. Os outros membros da banda Train ainda não se manifestaram sobre a morte do ex-baixista.