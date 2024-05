Anitta vende casa no Rio com desconto de milhões; confira fotos

Espaço amplo na sala da mansão de Anitta Imagem: Reprodução/Youtube

A propriedade tem 607,12 metros quadrados e fica em um condomínio no bairro. O imóvel conta com mármore no piso, estúdios profissionais em que a cantora trabalhou, jardim de inverno integrado às salas de pé direito alto e elevador. Na área externa, a mansão tem uma piscina com sauna e banheiras acopladas.

Valores altos para o comprador. O valor do condomínio de luxo na Barra da Tijuca é de R$ 3 mil por mês e o IPTU chega a quase R$ 28 mil.

Na casa, ela já recepcionou diversas artistas internacionais em passagem pelo Brasil, como Black Eyed Peas, Camila Cabello e Drake. Além disso, após a vitória no BBB 21, Juliette ficou por lá durante um tempo.

Anitta vende mansão no Rio de Janeiro com "desconto" Imagem: Reprodução/Youtube