Edlaine sobre possibilidade de Zona de Risco com Kaio: 'Meu maior medo'

Na Suíte dos Donos de A Grande Conquista 2 (Record), Edlaine revelou que seu maior receio é disputar uma Zona de Risco com Kaio.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A participante criou uma hipótese de berlinda com o aliado após a Prova da Virada: "Não sei se sonhei ou se estava imaginando, porque a minha cabeça está a milhão. Fiquei imaginando do Brenno me puxando, indo eu, você e Any e ela libera a Any primeiro".