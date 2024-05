Público quer pagar no máximo R$ 300 para ver um show, diz Serasa

Parcelamento

A maior parte dos fãs de música prefere comprar ingressos no cartão de crédito e busca opções de parcelamento sem juros, de acordo com pesquisa da Serasa. O cartão de crédito é a forma preferida de pagamento por ingressos para 48% dos consumidores, seguida pela transferência via Pix.

Entre os que compram com o cartão, 59% afirmam que parcelam apenas se encontram opções sem juros nas plataformas de venda. Clara sugere que os fãs montem uma planilha para anotar os gastos.

"O parcelamento pode ser uma boa ferramenta de organização financeira se adotado com planejamento e consciência. Para evitar aquela bola de neve ao se enrolar com as várias parcelas, o consumidor pode utilizar uma planilha para anotar todos os gastos - com shows e outros segmentos - e organizar os valores ao longo dos meses."