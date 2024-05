Martin Luther King pagou o parto de Julia Roberts? Conheça a história

Ontem (20), uma história envolvendo Julia Roberts e Martin Luther King viralizou nas redes sociais, gerando grande curiosidade nos internautas.

O que aconteceu

A história de que Martin Luther King pagou o parto de Julia Roberts viralizou nas redes. O causo provocou surpresa em muitos internautas.

O fato foi confirmado pela própria atriz. Durante uma entrevista em 2022 com a jornalista Gayle King, Roberts compartilhou detalhes sobre a relação próxima de seus pais com Martin Luther King e Coretta Scott King, esposa do ativista.