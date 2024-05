Julia Fox explica por que abriu mão do sexo em quase três anos: 'Controle'

Após celebrar a marca, Julia Fox, 34, explicou os motivos que a levaram a ficar quase três anos sem fazer sexo.

O que aconteceu

Em uma participação no Watch What Happens Live! de Andy Cohen, ela detalhou por que decidiu não ter relação íntima. "Bem, acho que nada de bom resulta de fazer sexo, incluindo crianças", disse a atriz que viveu um romance com Kanye West.

Julia fala do poder de escolha ao abrir mão de sexo. "Não, estou só brincando. Mas você sabe, esta é uma maneira de retomar o controle. É uma pena que tenha ser assim, mas simplesmente não me sinto confortável até que as coisas mudem", confessou.