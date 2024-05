Carlinhos Maia expõe sexo em banheiro de rádio evangélica com o marido

Carlinhos Maia, 32, contou que no começo de seu relacionamento com Lucas Guimarães, 30, eles transaram no banheiro da emissora de rádio religiosa.

O que aconteceu

Maia explicou que ele e Guimarães tinham um programa na rádio, cuja maioria da grade era de programação evangélica. "Eu e o Lucas a gente tinha um programa no interior e a maior parte da grade da rádio era evangélica... A gente estava começando [a se relacionar], os nervos à flor da pele, fomos no banheiro da rádio", declarou no programa Surubaum.

O humorista disse desejar participar de uma suruba, mas destacou que o marido é "conservador" nesse sentido. Apesar do desejo por sexo grupal, Carlinhos ressaltou que não é adepto de relacionamento aberto.